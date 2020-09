LIVE: 5 renners in kopgroep, Thomas De Gendt in eerste achtervolgende groep op één minuut

Er staat opnieuw een zware bergetappe op het programma in de Tour de France. De renners moeten over twee cols van eerste categorie, één col van derde categorie en tweede categorie en er wacht zelfs een beklimming van buiten categorie. U kan de rit hier live volgen!

14u40: De 5 leiders zijn hun voorsprong aan het uitbreiden. De kloof met de eerste achtervolgende groep (waar De Gendt aan het rijden is), bedraagt bijna een minuut. Het peloton, met Jumbo-Visma op kop, rijdt op bijna 5 minuten van de kopgroep.

14u18: Carapaz en Hirschi hebben de afdaling met twee voorop gedaan en nu hebben ze drie renners meegekregen, waardoor we voorlopig met een kopgroep van 5 renners zitten. De renners: Carapaz, Hirschi, Edet, Kwiatkowski en Bilbao. De Gendt zit in het eerste achtervolgende groepje.

13u53: De eerste klim zit erop voor de kopgroep. Carapaz en Hirschi moeten bikkelen om de bergpunten en de meeste punten zijn uiteindelijk voor de Zwister. Carapaz moet tevreden zijn met de tweede plaats op de col van eerste categorie.

13u50: Sam Bennett heeft het lastig. De leider in het puntenklassement haalde het vandaag wel in de tussensprint, maar nu is hij ook in het peloton al gelost. De Ier rijdt op zo'n 5 minuten van het peloton, waar Jumbo-Visma de wedstrijd nog steeds controleert.

13u33: Voorin is het oorlog, maar in het peloton probeert Jumbo-Visma de etappe te controleren. Het verschil met de leiders schommelt rond de anderhalve minuut.

13u30: Voor André Greipel is het genoeg geweest. De Duitser geeft op en verlaat zo de Tour de France voor dit jaar.

13u18: Daar is de aanval van Rolland. De Fransman probeert op de eerste klim naar de kopgroep toe te rijden en hij krijgt een paar renners mee. Zo probeert ook Alaphilippe de sprong te wagen. Het verschil met de kopgroep is echter nog één minuut.

13u02: Het peloton laat nog niet begaan. B&B probeert Pierre Rolland mee in de kopgroep te krijgen. De Fransman wil de bolletjestrui, maar het lijkt een moeilijke zaak te worden om de kopgroep terug te halen. De renners voorin hebben elkaar namelijk gevonden.

12u54: Met Sagan, Bennett en Trentin zitten drie kandidaten voor de groene trui in de kopgroep en ze kregen ook al een tussensprint te verwerken. Bennett haalde het voor Trentin en Sagan en daardoor loopt de Ier al 52 punten uit op Sagan.

12u52: Er is een kopgroep tot stand gekomen met 32 renners. Met Jasper De Buyst en Thomas De Gendt zijn twee Belgen mee in de kopgroep. INEOS Grenadiers en Team Sunweb zijn zeer aanwezig in de kopgroep, want er zijn 4 renners mee voor beide ploegen.

12u40: Heel wat ploegen proberen een mannetje mee te krijgen in de kopgroep, maar het peloton laat voorlopig niet begaan. Onder meer Thomas De Gendt en Marc Hirschi lijken wel zin te hebben in een ontsnapping.

12u28: De renners zijn begonnen aan de zware 18de etappe. Wordt het een rit voor vluchters of gaan de klassementsrenners opnieuw vol voor de overwinning?