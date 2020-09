"Ik denk dat er niets normaal is aan Van Aert": iedereen is onder de indruk, behalve enkele Nederlandse commentatoren ... die heerlijk op plek worden gezet

Beste Belg in de Tour de France 2020? Wout Van Aert op een voorlopig 21e plek in de stand. Dat is ongezien, zeker gezien het werk dat hij leverde ... Ook in de bergen.

Op de Col de la Loze werd hij na alweer een loeiend zware dag knap negentiende, in het klassement is hij daardoor opgeschoven naar plek 21 in de stand.

Niet dat het een doel is voor de Belgische alleskunner of zijn ploeg, maar het zegt toch wel iets over hoe goed Van Aert is.

Fenomenaal

"Ik denk dat er niets normaal aan Van Aert is", aldus Ken Vanmarcke in Vive Le Vélo. "Het is werkelijk fenomenaal wat hij doet. Het is een fantastische coureur, waar we alleen maar bewondering kunnen voor hebben."

Een idee die ook door broer Sep gedeeld wordt: "21e, terwijl hij af en toe liet lopen, met zijn gewicht en met al het werk dat hij deed de voorbije weken ..."

WvA rijkelijk vroeg eraf vandaag....14man eerste groep, kom op mensen bij de nederlandse tv.... meen je dit nou serieus??? — Paul Martens (@PMartens83) September 16, 2020