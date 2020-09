Pogacar lijkt zich neer te leggen bij tweede plaats

Het leverde de afgelopen dagen een mooi schouwspel op, maar ondertussen lijkt Tadej Pogacar zich neergelegd te hebben bij de tweede plaats deze Ronde van Frankrijk.

"Ik hoop eerlijk gezegd mijn tweede plaats te behouden", klonk het bij Pogacar in het flashinterview na de etappe. "Enkel als Primoz Roglic op de tijdrit nar La Planche des Belles Filles een heel slechte dag heeft, is er nog iets mogelijk", lijkt hij de strijdbijl te hebben begraven.

"Ik hoop zelf op een goede dag, maar vooral om mijn tweede plaats veilig te stellen. Het was een heel zware etappe vandaag, Jumbo-Visma controleerde enorm sterk. Ik probeerde aan te vallen maar kreeg de concurrentie niet uit het wiel. Ik had vandaag niet de benen om afstand te nemen, maar ik ben wel tevreden over mijn prestatie", besluit de Sloveen.

Roglic staat 57 seconden voor op Pogacar. Miguel Angel Lopez volgt op 1'27"