Van Aert verandert beter van ploeg om zijn limieten op te zoeken volgens Thomas De Gendt

Thomas De Gendt zat donderdag in de ontsnapping van de dag, maar meedoen voor ritwinst zat er niet in. Achteraf was hij redelijk ironisch en liet hij zich uit over Wout van Aert

"Het was vandaag de enige kans dat ik nog eens in de vlucht kon zitten zonder winstkansen, anders had ik helemaal niets gedaan deze maand", klinkt het ironisch bij De Gendt voor de microfoon van Sporza. "Ik wou in de groep mee over de klimmen geraken om met voorsprong aan die lange steile te binnen op het einde. Maar ze reden echt hard", klinkt het bij De Gendt. Van Aert Renaat Schotte confronteerde De Gendt met de rituitslag met daarin een derde plaats voor van Aert. "Het is straf dat hij zulke klimmen kan overleven. Hij moet in de toekomst wel bevestigen. Het kan zijn dat hij nu in zo'n topconditie zit die nooit meer terugkomt al zie ik dat niet gebeuren bij hem", denkt De Gendt. Maar De Gendt ziet de toekomst van Wout van Aert toch ergens anders dan bij zijn huidige ploeg Jumbo-Visma. "Hij kan denk ik beter naar een andere ploeg gaan waar hij kopman is waar hij het echt eens kan proberen. Bij Jumbo zal er altijd iemand boven hem staan in de pikorde", besluit de baroudeur van Lotto-Soudal.