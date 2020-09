Wout Van Aert dient journalist die dopinginsinuatie oppert van duidelijk antwoord

De Tour de France is zo goed als binnen voor Jumbo-Visma, zoveel is zo stilaan duidelijk na de rit van woensdag over de Col de la Loze onder meer. Maar er zijn ook insinuaties, waar Wout van Aert komaf mee maakt.

Wout Van Aert kreeg op woensdag een vraag van een Franse journalist over doping en zou daar volgens Het Nieuwsblad duidelijk op geantwoord hebben. Gebrek aan respect "Dat is een gebrek aan respect", klonk het onder meer. "De journalisten die zo'n vragen stellen, zouden ons beter al van in juni gevolgd hebben." "We hebben alles afgewogen, hebben elk detail minuut per minuut voorbereid. Dat is ons geheim, niet doping."