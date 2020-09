Dit krijgen de renners voorgeschoteld: 36 kilometer tegen de klok, met een zware eindklim

Zaterdag staat de langverwachte tijdrit richting La Planche des Belles FIlles op het programma in de Ronde van Frankrijk. Een tamelijk rustig begin, een golvend middenstuk en dan een zware eindklim. Wie kroont zich tot winnaar?

Parcours

De tijdrit is in te delen in drie stukken. Dat weet ook de Tourorganisatie want er zijn twee punten waar een tussentijd opgemeten wordt. Het eerste tussenpunt valt na zo'n 15 kilometer. Die eerste 15km zijn nagenoeg vlak en voor de echte hardrijders. Hallo, Wout van Aert?

Tussenpunt 2 ligt opnieuw 15 kilometer verder maar het parcours is dan wat glooiender. Na 25 km volgt er een afdaling om dan naar de voet van La Planche des Belles Filles te rijden.

En dan... La Planche des Belles Filles. Een col van 'maar' zo'n 7 kilometer maar wel enorm steil. Een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8% met een maximum van 22,9%. De klim werd in 2012 ontdekt door de ASO. Winst was toen voor Chris Froome. Ook Nibali en Aru wonnen al op La Planche, door Cancellara smalend al eens 'La Planche de Mal aux Jambes' genoemd. (De plank die pijn doet aan je benen in plaats van de plank van de mooie meisjes).

Vorig jaar won Dylan Teuns op La Planche.

Favorieten

Tot een strijd voor het geel lijkt het niet meer te gaan komen. Roglic heeft 57 seconden voorsprong op zijn landgenoot Tadej Pogacar en is - zeker op het vlakke - de beste tijdrijder van de klassementsmannen. Pogacar werd wel Sloveens kampioen tijdrijden, maar dat was een klimtijdrit. Bovendien lijkt de vorm van Roglic momenteel beter dan die van Pogacar.

Miguel Angel Lopez bewees op de Col de la Loze dat hij op dit moment misschien wel de beste klimmer is van het peloton Het is enkel nog maar de vraag hoe hij die eerste vlakke kilometers verteert.

Ongeacht het parcours, er moet rekening gehouden worden met Wout van Aert. Hij kan klimmen, tijdrijden, sprinten. Als hij voluit gaat zal hij van fiets wisselen. Na 30 kilometer weten we dus of we van Aert vanuit de zetel naar boven moeten schreeuwen of hij het rustig aan zal doen.

Verder zal ook Tom Dumoulin zich willen pijnigen. In functie van het WK lijkt de Nederlander richting een goede vorm te groeien. Ook Porte, Mas en Kwiatkowski kunnen een hoge notering behalen.