Kan Thibaut Pinot nog eens uithalen in de Ronde van Frankrijk?

Groupama-FDJ beleeft niet bepaald een Tour de France van hun dromen. Kopman Thibaut Pinot heeft het lastig om te volgen vanwege rugproblemen. Maar op de tijdrit met aankomst op La Planche des Belles Filles wil hij alleszins nog even alles geven.

Want zijn oudere broer en trainer Julien Pinot wist te zeggen dat de tijdrit langs de oude school van Pinot komt.

"Het is een fantastische kans om een tijdrit af te leggen op wegen die je kent van toen je nog een kind was en die je al 1.000 keer bereden hebt", klinkt het bij Julien Pinot op de teamwebsite van Groupama-FDJ.

"De start is voor zijn oude school, we passeren 50 meter van ons ouderlijk huis en de school waar we onze hogere studies deden. Het kan niet meer een thuisrit zijn dan dit."

"Het publiek wacht op Thibaut, ook om hem te steunen. Naast presteren, moeten we ook echt genieten van dit moment want het is een unieke ervaring voor een coureur."

Pinot staat voorlopig op de 30e plaats in het algemene klassment, op bijna 2uur van leider Primoz Roglic. Velen verwachtten hem in een vroege vlucht in de Alpen, maar daar kwam hij niet toe.