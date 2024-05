Cian Uijtdebroeks en de 'missie witte trui': ploegleider en Pogacar hebben er wat over te zeggen

Cian Uijtdebroeks wist na een dagje zonder de witte trui opnieuw te heroveren van Plapp. Het zal wel nog twee weken bittere strijd worden als hij die witte trui ook tot in Rome wil vasthouden. Iedereen heeft er wel een mening over.

Op Prati di Tivo wist Uijtdebroeks het wit te heroveren, maar de kloof met een bedrijvige Tiberi is amper 21 seconden. En ook Thymen Arensman lijkt er na een moeilijk openingsweekend door te komen: hij staat ook nog binnen anderhalve minuut.

“Het gaat een interessant duel worden tussen Tiberi en Uijtdebroeks om het jongerenklassement", blikte zelfs Tadej Pogacar vooruit naar de komende twee weken. Ondertussen is ploegleider Maarten Wynants wel duidelijk.

"Het was een prima dag voor Cian Uijtdebroeks. Dit was opnieuw een klim die hem niet perfect ligt. Uit de Ronde van de Abruzzen hadden we opgemerkt dat wie er als eerste op aanviel, werd teruggefloten", aldus Wynants in Het Nieuwsblad.

Niet in functie van witte trui

"Dat UAE er een hoog tempo op nahield, hadden we niet meteen verwacht, maar het speelde wel in de kaarten van Cian. Het hoofddoel blijft een zo hoog mogelijk klassement", wil de ploegleider het niet hebben over de witte trui.

Maar de jonge Belg riposteerde wel twee keer een aanval van Tiberi. "Tiberi en Arensman gaan in de top tien eindigen van deze Giro, dus dan is het logisch dat hij hen niet zomaar laat rijden. Dat was niet in functie van die witte trui", aldus Wynants nog.