Thibau Nys heeft wat te zeggen na nieuwe ritzege in Hongarije

In de Ronde van Hongarije laat Thibau Nys geweldige dingen zien. Twee dagen op rij wist hij naar de overwinning te sprinten, waardoor hij als leider de slotetappe mag. De renner is uiteraard in de wolken met wat hij allemaal laat zien.

Na de race was Thibau Nys zichtbaar vermoeid: "Ik weet niet of ik ooit al dit gevoel in mijn benen heb gehad. De laatste 150 meter was ik echt aan het sterven", aldus Nys in een reactie tegenover BELGA na de race zaterdag.

"Ik keek om, en ik zag Hirschi komen. Ik had wat schrik dat hij nog over mij zou gaan, maar ik denk dat we allebei hetzelfde gevoel hadden", zag Nys het uit eindelijk wel goed komen met een tweede opeenvolgende ritzege tot gevolg.

“Ik kan niet beschrijven hoeveel ik mijn ploegmaats wil bedanken. Ze deden alles zó, zó goed. Brachten me in de juiste positie, gaven me vertrouwen. En ik kon het afmaken. Ik ben maar een klein onderdeel in deze zege. Deze overwinning is evenveel van de ploeg als van mij."

Eindzege als extra doel?

En zo trekt Nys als leider de slotrit in. Een extra doel op die manier? Na een ritzege in de Ronde van Romandië en twee etappes in Hongarije zou het een nieuw ferm succes kunnen worden voor de jonge Belg.

Dan moet hij wel Ulissi, Hirschi en de rest kunnen afhouden in de moeilijke zondagetappe. Al kan het met zijn huidige vorm ook zomaar een derde ritzege op rij worden. Aan zijn ploeg om opnieuw een dagje werk te leveren.