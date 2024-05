Team beweegt hemel en aarde bij Giro: Girmay sneller dan verwacht terug in koers

Het is nog niet het voorjaar geweest voor Biniam Girmay. Ook in de Giro d'Italia moest hij snel opgeven. Nu lijkt hij wel - sneller dan verwacht - terug te zullen keren in het profpeloton, om zo nog het een en ander recht te zetten.

In de loop van de vierde rit van de Giro d'Italia verloor Girmay helemaal het vertrouwen na twee valpartijen in hele korte tijd. Na zijn tweede valpartij stapte hij niet meer opnieuw op: exit voor de man uit Eritrea, die zo alweer niet kon uitrijden in Italië.

In de derde etappe met aankomst in Fossano spurtte de 24-jarige renner nog naar een verdienstelijke derde plaats, maar een dag later was het dus einde verhaal voor de renner van Intermarché-Wanty. Een nieuwe domper voor hem.

Enkele dagen later liet Girmay zelf al verstaan dat een en ander meeviel en dat hij klaar was om snel terug te keren in het profpeloton. Ondertussen lijkt dat ook door de club definitief bevestigd, want binnen een week zal hij al opnieuw racen.

Veenendaal-Veenendaal, met groeten uit Italië

Volgende week zal Girmay koersen in Veenendaal-Veenendaal. Zijn team heeft hem voor die race toegevoegd aan de startlijst. Daarvoor hebben ze wel ver moeten gaan en toch wel wat vragen moeten stellen.

Normaal gezien mag een renner die meedoet aan een grote ronde nergens anders rijden als hij heeft opgegeven in die grote ronde, tot de ronde zelf voorbij is. En dus vroeg en kreeg Girmay een uitzondering van de organisatie van de Giro.