Makelaar heeft dit te zeggen over mogelijke transfer Jasper Philipsen

Jasper Philipsen is een van de snelste mannen uit het peloton. In de Giro d'Italia rijdt hij niet mee, in de Tour de France gaat hij mogelijk opnieuw op zoek naar ritzeges en de groene trui. Maar wat met zijn toekomst? Het is een van de hamvragen van de komende maanden.

Heel wat teams toonden interesse in Jasper Philipsen, maar zoals het er nu voorstaat lijken er maar twee opties te zijn die écht kunnen worden overwogen. Ofwel is het blijven bij Alpecin-Deceuninck, ofwel een overstap naar UAE Team Emirates.

Makelaar Alex Carera is sinds vorig jaar de zaakwaarnemer van Philipsen: "We hebben nu al zes Belgische renners onder dak: Uijtdebroeks, William Junior Lecerf, Emiel Verstrynge, Lionel Taminiaux, Sente Sentjens en sinds kort ook Jasper Philipsen."

"Jasper en ik hebben elkaar in november gesproken aan het zwembad op het na-Tourcriterium in Singapore. Hij is nadien naar onze party gekomen en het klikte meteen", aldus Carera in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Enkel raadgevingen voor Jasper Philipsen

Samen met juristen Arne Sabbe en Ben Leyman is Carera momenteel bezig met een nieuwe verbintenis voor Philipsen. Volgens hem is het mogelijk zelfs het belangrijkste transferdossier van het seizoen voor zijn bureau.

“UAE en Alpecin-Deceuninck zijn de teams die nog in de running zijn, maar er is nog niks beslist. Jasper is momenteel in Tenerife. Onze regel is dat we renners niet storen op verlof. Zodra hij weer in België is, plannen we een afspraak. Het is de renner, die beslist. Niet wij. Wij geven enkel raad."