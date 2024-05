Tim Merlier en andere topsprinter laten zich uit over rit naar Napels na eerdere valpartijen

Zondag staat er op weg naar Napels meer dan waarschijnlijk een nieuwe sprinterskans op het programma in de Giro d'Italia. Rest de vraag: kan Tim Merlier zijn kansen vrijwaren op weg naar een tweede ritzege? Ook Olav Kooij viel al deze week en moest dus wonden likken.

Vrijdag viel Tim Merlier in de tijdrit en daarbij liep hij heel wat schaafwonden op. Rest de vraag of hij zondag al opnieuw fit genoeg is om echt mee te gaan sprinten om de zege - elk procentje dat je te kort komt is op topniveau belangrijk.

Als het van Merlier afhangt, dan gaat hij het zondag wel proberen. Daarna moet de rustdag van maandag de rest doen in het herstel van Tim Merlier. De Belgische sprinter van Soudal - Quick-Step heeft wel heel wat pijn.

"Ik ondervind redelijk wat hinder. Vooral mijn lies doet veel pijn. Ik hoop dat de rustdag van morgen wonderen doet. Vandaag hoop ik mee te dingen naar de overwinning", blijft hij ondanks alles wel strijdvaardig.

Merlier en Kooij strijdvaardig richting Napels

Toch geeft hij aan Het Laatste Nieuws aan dat hij niet te veel risico gaat nemen: "Als ik voel dat het niet gaat, zal ik een moment zoeken om het te laten lopen", aldus nog Merlier. En hij is niet de enige sprinter die pijn had.

Ook Olav Kooij kwam al in aanraking met de Italiaanse grond: "Enkele baroudeurs zullen deze etappe zeker aangestipt hebben. Maar natuurlijk hoop ik dat het straks een sprint wordt. Met mijn knie gaat het steeds beter."