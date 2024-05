Makelaar van Uijtdebroeks doet bijzonder grote ambitie uit de doeken

Vorig jaar werd Cian Uijtdebroeks achtste in zijn eerste Vuelta, dit jaar staat hij voor het eerst aan de start van de Giro. Tot op heden doet hij het heel goed, het einddoel van zijn manager is de Tour de France.

In de Vuelta vorig jaar maakte Cian Uijtdebroeks indruk. Hij werd vijfde in de etappe met aankomst op de Tourmalet en zevende in de etappe met aankomst op de Angliru. In het eindklassement werd de jonge Belg achtste.

Deze winter maakte Uijtdebroeks de overstap van BORA-hansgrohe naar Visma-Lease a Bike. En de jonge Belg heeft nu ook een makelaar: Alex Carera, een flamboyant man die graag zelf ook de spotlights opzoekt - in tegenstelling tot veel van zijn collega's.

Hij legt uit wat hij momenteel kan betekenen voor Uijtdebroeks én wat de grote doelen zijn van Carera zelf met onder meer de jonge Belg. De ambities zijn daarbij duidelijk en ook wel zeer hoog te noemen: de Tour winnen.

Vijf keer de Tour de France winnen

“Wij helpen hem en zijn ouders met alles rond de koers. Een renner is zoals een Formule 1-wagen: je moet die elke dag onderhouden en afstellen zodat hij optimaal presteert. Cian is een toptalent en droomt van het allerhoogste", aldus Carera in Het Laatste Nieuws.

"Wij ook. Wij willen met vijf verschillende renners de Tour winnen. Onze teller staat nu op drie: Froome, Nibali en Pogacar. Als we die vijf ooit willen bereiken, hebben we de beste talenten nodig, zoals Cian Uijtdebroeks."