Tadej Pogacar komt met ferme kwinkslag over record van Eddy Merckx

Tadej Pogacar won ondertussen al drie etappes in de Giro d'Italia. En dus wordt hij stilaan ook in de grote rondes een slokop. Het leverde ook een aantal grappige quotes op van de Sloveen, die het had over Eddy Merckx.

Tadej Pogacar zit Giro, Tour en Vuelta samen nu al aan liefst zeventien etappezeges. In deze Giro d'Italia zit hij al aan drie dagzeges. "Of er een moment komt dat ik verzadigd zal zijn qua ritzeges?", vroeg hij zich luidop af. "Het belangrijkste blijft winnen in Rome. Tot op heden is het een fantastiche Giro geweest, met eigenlijk al twee onverwachte zeges. In de tijdrit had ik het niet verwacht en ook deze keer had ik niet gedacht te kunnen winnen." © photonews "Mikkel Bjerg spoorde me aan om er toch werk van te maken. Molano en Costa op zich ook wel", ging Pogacar verder bij Sporza. Als je ploeg zo hard werkt, dan is het leuk om hen op deze manier wat terug te geven." Pogacar blijft zich amuseren En toen kwam de grap over het aantal ritzeges. Renaat Schotte gaf aan dat Pogacar ondertussen al Miguel Indurain en Marco Pantani voorbij is. "Haha, laat ons nu gaan voor Mark Cavendish en Eddy Merckx", aldus Pogiboy. "Nee, ik ben ermee aan het lachen. Op dit moment loopt het goed, misschien kan ik vroeger op pensioen gaan, dan ga je me nooit lastigvallen. Merckx 64 ritzeges gepakt? (zucht) Amai, neen, dat is veel te veel voor mij."