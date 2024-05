Tadej Pogacar ziet concurrent afhaken: deze renner start niet meer in Giro

Op zondag trekt het peloton van de Giro d'Italia naar Napels voor een pittige etappe, die wel voer kan zijn voor de sprinters of vluchters. Dat doen we wel opnieuw zonder een van de kandidaten vooraf voor het podium.

Nadat we eerder al afscheid namen van onder meer Biniam Girmay, Robert Gesink, Christophe Laporte en Florian Lipowitz was er ook op zondag een nieuw slachtoffer. De kopman van Astana Alexey Lutsenko kwam niet meer aan de start.

De Kazachse wielrenner is de dertiende die er de brui aan moet geven in de Giro d'Italia. Op zaterdag had hij duidelijk een mindere dag, waardoor hij minuten verloor op de favorieten en zijn klassement naar de haaien zag gaan.

Er lijkt dus duidelijk meer aan de hand met de renner. Wat er precies aan de hand is, dat is tot op heden nog niet gezegd. Ook zijn team is voorlopig nog karig met informatie, maar het is wel een ferme tegenslag voor het team.

Einde Giro voor Lutsenko

Lutsenko was maar in allerijl toegevoegd aan de selectie van Astana, om zo toch nog de resultaten wat te kunnen opkrikken. En in de eerste week leek dat aanvankelijk ook meer dan te zullen gaan lukken, want Lutsenko toonde zich.

Hij eindigde een paar keer in de top-10, wist een goede tijdrit te rijden en stond zaterdagochtend nog knap zesde in de stand. Op de slotklim moest hij echter snel passen en dat was ook meteen het einde van zijn Giro.