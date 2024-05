Jonathan Milan laat er geen twijfel over bestaan naar zondag toe en laat zich ook uit over Tadej Pogacar

Op Prati di Tivo stond er opnieuw geen maat op Tadej Pogacar. Die pakte zo al zijn derde ritzege in deze Giro d'Italia. De puntentrui is wel nog steeds voor Jonathan Milan, met dank ook aan de puntenschalen.

"Tadej Pogacar is wel héél erg sterk. Voor mij is het afzien in de bus en voor hem gaat het zo vlot. Ik ben blij met de manier van puntentellen, want anders zou het voor mij kijken zijn naar wat hij zou kunnen voor dat klassement."

Milan is onder de indruk van Pogacar, maar wil ook zelf naar meerdere dagzeges gaan in deze Giro d'Italia. En dan is het ook zaak om onderweg naar Napels voor de ritzege te gaan, want zoveel kansen zijn er niet voor de sprinters.

Etappe voor de sprinters zondag?

Het lijkt zondag eigenlijk een etappe voor de vluchters, maar Milan en zijn team Lidl-Trek lijken daar anders willen over te beslissen. Zij willen vol voor een sprint gaan en zo een nieuwe kans op ritsucces voor de leider van de puntentrui.

"Het was heel lastig zaterdag. Ook de race op zondag is vrij lastig, met veel heuveltjes in de laatste kilometers. Het zal aan ons zijn om de koers mee te gaan helpen controleren, want we willen een sprint zondag."

"We gaan ons best doen om er een sprint van te maken", aldus nog Jonathan Milan in zijn flashinterview aan de organisatie. Jonathan Milan heeft momenteel 134 punten en staat daarmee ruim op voorsprong voor Kaden Groves (97) en Tim Merlier (89). Pogacar staat vijfde met 57 punten.