Nieuwe kans voor Tim Merlier, maar kan hij wel sprinten?

Zondag staat er op weg naar Napels meer dan waarschijnlijk een nieuwe sprinterskans op het programma in de Giro d'Italia. Rest de vraag: kan Tim Merlier zijn kansen vrijwaren op weg naar een tweede ritzege?

Vrijdag viel Tim Merlier in de tijdrit en daarbij liep hij heel wat schaafwonden op. Rest de vraag of hij zondag al opnieuw fit genoeg is om echt mee te gaan sprinten om de zege - elk procentje dat je te kort komt is op topniveau belangrijk.

De kans dat Soudal - QuickStep het heft in handen gaat nemen? Dat lijkt alvast klein, zeker gezien de blessures voor de Belgische sprinter én gezien het toch wel accidentrijke parcours onderweg naar Napels zondag.

© photonews

“We verwachten eigenlijk dat Alpecin en Lidl-Trek het laken naar zich toe willen gaan trekken en opnieuw sprinters uit de wielen gaan proberen rijden om de kansen van Groves en Milan te vergroten", aldus Iljo Keisse bij Het Nieuwsblad.

Mikken op ritzeges voor Vansevenant

Iljo Keisse liet aan de krant weten dat Merlier schaafwonden heeft van de enkel tot de elleboog en dat hij zich dus niet helemaal goed voelt. En het was niet het enige probleem voor het team de voorbije dagen, zo blijkt.

Mauri Vansevenant deed tot dit weekend mee voor een goed eindklassement, maar kreeg eerst een tik in de tijdrit van meer dan vier minuten en zakte zaterdag door het ijs: veertien minuten extra verlies op Pogacar en dus wordt het mikken op ritzeges.