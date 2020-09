🎥 Prachtige beelden! "Come on, Sam": grootvader Bennett schreeuwt zijn kleinzoon naar de overwinning

Sam Bennett zette zijn groene trui zondagavond nog wat extra in de verf door zijn concurrenten te kloppen in de massasprint op de Champs-Élysées. Normaal zou dat voor de ogen van grootvader Pat Chasin zijn gebeurd, maar door de coronacrisis was er niet veel publiek welkom in Parijs.

Dan maar voor de televisie aanmoedigen, moeten ze ten huize Chasin hebben gedacht. De 89-jarige grootvader was dolblij met de overwinning van kleinzoon Sam. Dat leverde deze mooie beelden op.

“Come on Sam!” @Sammmy_Be’s grandad, Pat Cashin, cheers his grandson on to victory on the final stage of the Tour de France!



Had it not been for Covid, 89yo Pat would have there in person.

Full interview on #TippToday in the morning. pic.twitter.com/XqEKgKFmOm