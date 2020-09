De sterren van de Tour de France 2020: Wout van Aert en Tadej Pogacar schitteren het felst

De Tour 2020 gaat de geschiedenis in als die van Tadej Pogacar. Maar ook als die van Wout van Aert, die de hele wielerwereld al overtuigd had van zijn kwaliteiten, maar het toch nog klaarspeelde om vriend en vijand te verbazen.

Sterren worden normaal voorafgaand aan een wielerwedstrijd aan renners gegeven om te bepalen in welke mate zij favoriet zijn voor winst. We delen ze nu eens uit na afloop van de koers. Op verschillende terreinen hebben verscheidene renners ons de voorbije drie weken kunnen bekoren in wat een Ronde van Frankrijk was die ons nog lang zal bijblijven.

*****

Vijf sterren gaan uiteraard naar de winnaar van de Tour, Tadej Pogacar, en dan vooral vanwege de manier waarop hij die verwezenlijkte Een hele Tour moeten opboksen tegen de sterkste ploeg en haast op zijn eentje - af en toe had hij De La Cruz in steun - speelde Pogacar het toch klaar. Dankzij een waanzinnige klimtijdrit die iedereen met verstomming sloeg. Geel, bollen, wit en drie ritzeges: wat een oogst voor deze wonderboy.

Het zijn niet alleen klassementsmannen die indruk maakten. Ook in de rol van meesterknecht kan je dat doen, bewees Wout van Aert. Zou hij ook zijn eigen kans krijgen in de Tour? Dat was vooraf de vraag. Het antwoord: ja, maar hij moest ze dan wel op zijn eentje grijpen. Dat deed Van Aert twee keer met brio, maar vooral zijn uitmuntend werk bergop spreekt tot de verbeelding. Sommigen zien in hem een potentiële Tourwinnaar.

****

Als je Peter Sagan weet te verslaan in het puntenklassement, mag je jezelf ook op de borst kloppen. Sam Bennett heeft geschiedenis geschreven. Ook met grote dank ook aan Mørkøv. Bennett maakte ook zelf aan het eind van de Tour nog een goede indruk. Dat werd bevestigd met de zege op de Champs-Élysées, de kers op de taart.

Voor wie houdt van offensief koersen, was Marc Hirschi de grote smaakmaker van de Ronde van Frankrijk. De Zwitser stond al bekend als een groot talent en liet nu ook op het hoogste niveau zien hoe goed hij kan zijn. Won niet voor niets de Superstrijdlust. Stak als vrijbuiter liefst vier keer zijn hand uit naar een ritzege, in Sarran kreeg hij dan toch zijn verdiende beloning.

***

Binnen zijn ploeg moest hij het qua aantal zeges dus wel afleggen tegen Søren Kragh Andersen. Die demonstreerde het perfect aanvoelen van de juiste timing om aan te gaan in de finale, iets waar veel renners enkel maar van kunnen dromen. Eens de motor op volle toeren draaide, was er ook geen denken aan om hem terug te halen. Twee keer een hele knappe etappezege.

Ook drie sterren voor een sprinter en een klassementsman. In de spurt komen we uit bij de twee zeges van Caleb Ewan, ondanks onderbemanning bij Lotto door het vroege uitvallen van Gilbert en Degenkolb. Vooral die in Sisteron sprak boekdelen: als een slangenmens knalde Ewan vanuit een verloren positie nog naar de zege.

Het was niet waar hij voor naar de Tour gekomen was, maar de tweede plaats van Primoz Roglic blijft een mooie verdienste. Vele dagen in het geel gestaan en ook een ritzege in Orcières-Merlette. Moest de druk trotseren van te moeten winnen, zeker door het door het ijs zakken van Bernal. Lag desalniettemin lang op koers voor eindwinst, maar stuitte op een beresterke Pogacar in de tijdrit.

**

Julian Alaphilippe was niet de Alaphilippe van vorig jaar, hoorden we zeggen. Klopt, maar was wel weer zijn bedrijvige zelve, won een rit waarin iedereen hem in de gaten hield en was weer zijn bedrijvige zelve. Twee sterren voor hem, net als voor Richie Porte. Geen valpartij voor de Australiër dit jaar. Kon eindelijk eens de Tour op een behoorlijke manier uitrijden en het leverde hem ook een verdiende podiumplaats op.

*

Om af te sluiten nog enkele renners die ons met hun aanvallen konden bekoren. Carapaz ging na de opgave van Bernal drie dagen op rij in de aanval, werd tweede in het bergklassement en liet Kwiatkowski een rit winnen. In datzelfde bergklassement had Cosnefroy eerder aan de leiding gestaan. Op een gegeven moment werd die in aantal punten wel bijgebeend door Rolland.

Diezelfde Rolland zou echter op geen enkel moment in deze Tour de bollentrui dragen. Hij had beter verdiend, want verschillende keren mee in de ontsnapping. De renner van B&B Hotels-Vital Concept hoort eigenlijk thuis in de WorldTour. Lennard Kämna is een klimtalent die het nu ook waarmaakte op het hoogste niveau, met een ritzege in Villard-de-Lans en nog een paar ontsnappingspogingen.