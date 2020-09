Mauri Vansevenant rijdt eerste BK bij de profs: "Deceuninck-Quick.Step ploeg die jonge renners kansen geeft"

Het 21-jarige klimtalent Mauri Vansevenant werkt zijn eerste kampioenschap bij de profs af. Niet meteen op zijn parcours, maar wie weet zien we hem wel in de aanval. Vansevenant is alleszins blij dat hij al een aantal hoog aangeschreven koersen heeft kunnen afwerken.

Vansevenant had wel uitgekeken naar zijn eerste BK tussen de grote jongens. "Het is een nieuwe ervaring voor mij. Vorig jaar heb ik het BK bij de beloften ook niet gereden. En nu is het mijn eerste Belgisch Kampioenschap bij de profs. Het is afwachten wat dat voor mij gaat geven. Ik heb niet echt een bepaalde rol meegekregen. Ik ga proberen om mee te gaan. De conditie is in stijgende lijn."

Onlangs zagen we hem al in wedstrijden als de Druivenkoers en heel recent de Ronde van Slovakije. In augustus begon hij zijn profcarrière met Franse rittenkoers. Bij zijn ploeg durven ze hem meteen inzetten in wedstrijden waar het hard aan toegaat.

SAMEN GEREDEN MET TOURRENNERS

"In de Dauphiné had ik wat last van de maag. De Tour de l'Ain net voordien was mijn eerste koers. Meteen op een hoog niveau, met mannen die ook de Tour gingen rijden. Deceuninck-Quick.Step is zeker een ploeg die jonge renners kansen geeft. Dat is het voornaamste."