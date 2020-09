Throwback WK 2019: Nederland haalt het in allereerste Mixed Relay

Op 22 september 2019 stond op het WK in Yorkshire een nieuwe discipline op het programma. De renners moesten namelijk een Mixed Relay rijden. De eerste editie van deze discipline werd gewonnen door Nederland.

De Mixed Relay was een zeer opvallende discipline. Zo kwamen eerste drie heren van een land in actie om een ronde af te werken en daarna namen drie vrouwen over. Nederland, met onder meer Bauke Mollema, trok aan het langste eind. De Nederlandsers haalden het voor Duitslans en Groot-Brittannië.

België moest op deze discipline tevreden zijn met de negende plaats. Voor de Belgen kwamen toen Jan Bakelants, Frederik Frison en Senne Leysen in actie voor de heren en Julie Van de Velde, Valerie Demey en Sofie De Vuyst reden voor de dames.