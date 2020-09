Vanmarcke wil in thuisgemeente de Belgische titel pakken: "Zo hard mogelijk getraind, ik rijd niet voor een ereplek"

Na een geslaagde Covid-test mocht Sep Vanmarcke van start gaan op het BK wielrennen in Halle. De aankomst ligt in Anzegem en die kent geen geheimen voor hem. Vanmarcke is dus de man die iedereen in de gaten gaat houden. Vertrekken deed hij wel met een paar vragen.

Tot dusver reed Vanmarcke minder wedstrijden dan veel van zijn collega's. "Ik had liever meer koersen ter voorbereiding gereden, maar het is nu niet zo. Ik heb dan zo hard mogelijk getraind. Ik weet niet of dat voldoende gaat zijn. Ik wilde mezelf niets kunnen verwijten."

GEEN KOERSRITME

De vraag is dan: in welke mate gaat het aantal wedstrijddagen dat iedereen in de benen heeft meespelen? "Het is nu zo dat ik geen koersritme heb, we gaan zien of het gaat tegenvallen of niet. Ik weet van mezelf dat ik niet heel veel koersen nodig heb om goed te zijn. Ik heb er alles aan gedaan om in de koers naar mijn thuisgemeente op volle sterkte te zijn."

BLIJ MET LASTIGER STUKJE

De organisatie vroeg hem zelfs om advies. "Ik heb het parcours niet echt mee helpen uitstippelen. Ik heb wel een paar opties gegeven. Daar zijn er dan een paar van tussenuit gevallen. Ik ben blij dat er een lastiger stukje in zit", hoopt de West-Vlaming op een lastige koers.

In elk geval gaat aankomen in Anzegem tijdens een kampioenschap al een speciale ervaring zijn. "Dat is mooi. Ik koers er al van in mijn kindertijd." Natuurlijk wil Vanmarcke dan wel de kroon op het werk zetten en vol voor de winst gaan. "Ik rijd niet voor een ereplek."