Volgt Tim Merlier zichzelf op als Belgisch kampioen? Dit zijn onze sterren!

In Anzegem gaan we op een atypische dinsdagnamiddag op zoek naar een opvolger voor Tim Merlier. Kan de snelle man van Alpecin - Fenix opnieuw winnen? Of wie kan hem van de zege houden? Onze sterren!

Een aanloopfase van zo'n 100 kilometer van Halle naar Anzegem en vervolgens nog 7 plaatselijke rondes, in totaal goed voor een parcours van 235.8 kilometer. Dat is wat de renners te wachten staat op dinsdagnamiddag. Op weg naar Anzegem moet dus onder meer de Muur van Geraardsbergen worden bedwongen, op het plaatselijke parcours wacht zeven keer de Tiegemberg om voor de schifting eventueel te gaan zorgen op het BK. Afwezige toppers Een Belgisch Kampioenschap zonder enkele toppers, want naast de revaliderende Remco Evenepoel zijn ook Tiesj Benoot en Wout Van Aert niet van de partij. Zij rusten uit na hun Tour de France en met oog op het WK in Imola aanstaand weekend alweer. Tim Merlier wordt zo misschien wel dé man die zichzelf kan opvolgen, al zijn er met Van Avermaet, Stuyven en Naesen wel enkele renners die sterk uit de Tour de France komen en misschien gebruik kunnen maken van supercompensatie. Vanmarcke in achtertuin? Verder is het uitkijken naar wat Philippe Gilbert allemaal vermag. Hij viel snel uit de Tour de France, maar deed ondertussen al ritme op in Luxemburg en lijkt ook klaar voor een nieuwe nationale driekleur. En er zijn nog veel andere kanshebbers. Sep Vanmarcke rijdt in zijn achtertuin en ook voor pakweg Yves Lampaert is het niet al te ver, ook zij mogen zeker bij de kanshebbers worden gerekend in Anzegem. We lijsten graag onze favorieten op middels onze klassieke sterren. **** Gilbert

*** Merlier, Vanmarcke

** Van Avermaet, A. De Gendt, Philipsen

* Naesen, Stuyven, Lampaert, Vermeersch

Wie is jouw favoriet voor het BK? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Gilbert 0% Merlier 0% Vanmarcke 0% Van Avermaet 0% A. De Gendt 0% Philipsen 0% Naesen 0% Stuyven 100% Lampaert 0% Vermeersch 0% Nog iemand anders (laat in reacties weten wie!) 0% Stem Je kan nog stemmen tot 25/09/2020 09:00.