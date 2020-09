Throwback 2019: Mads Pedersen kroont zich tot wereldkampioen na spannende wedstrijd

Aangezien het WK wielrennen nu wel zeer dichtbij komt, blikken we terug op het WK van vorig jaar. Toen stond het WK in Yorkshire op het programma en de wegrit was de overwinning verrassend voor de Deen Mads Pedersen.

Het werd vorig jaar een zeer spannend WK. Mathieu van der Poel deed lang mee voor de wereldtitel, want in de laatste ronde zat hij in de kopgroep met Mads Pedersen, Matteo Trentin, Stefan Küng en Gianni Moscon. Uiteindelijk moest de Nederlander alsnog passen en ook Moscon kon niet volgen na een prik van Küng. Zo was Trentin de favoriet om de overwinning binnen te halen, maar in de sprint was de Deen Mads Pedersen net iets sneller. De renner van Trek-Segafredo kroonde zich zo tot wereldkampioen en hij mocht een jaar met de regenboogtrui rondrijden.