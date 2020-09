Filippo Ganna nieuwe wereldkampioen tijdrijden, Van Aert moet tevreden zijn met zilver

Niet Rohan Dennis, niet Wout van Aert, maar wel Filippo Ganna is wereldkampioen tijdrijden geworden. Van Aert moest zich tevreden stellen met zilver, Stefan Küng werd derde.

Het is dus voor de tweede keer op rij dat de Belgen zilver pakken op het WK tijdrijden. In 2019 werd Remco Evenepoel tweede achter Rohan Dennis, dit jaar pakt van Aert het zilver.

In Imola was de beste tijd aan het eerste tussenpunt lang weggelegd voor Geraint Thomas. De Brit is duidelijk richting zijn hoogvorm aan het groeien voor de Ronde van Italië. Stuk voor stuk reden de favorieten hun tanden stuk op die tijd van Thomas, behalve Ganna.

Ganna was maar liefst 35 seconden sneller dan Thomas aan dat eerste tussenpunt. Ook uittredend wereldkampioen Dennis reed sneller, al was het wel al op 21 seconden van Ganna. Van Aert was daar 6e op 46 seconden. Campenaerts 8e op 53 seconden.

Thomas valt terug in tweede deel

In het tweede deel van de tijdrit is van Aert de eerste die onder de tijd van Thomas duikt. Hij heeft in totaal 20 seconden kunnen goedmaken op Thomas. Ook Kung duikt nog onder de tijd van Ganna maar rijdt niet sneller dan van Aert.

Het was dan wachten op Filippo Ganna aan de finish. Hij rijdt 26 seconden sneller dan van Aert. Van Aert maakt dus zo'n 20 seconden goed tegenover Ganna maar moest aan het eerste tussenpunt te veel tijd prijsgeven. Rohan Dennis eindigt pas op plaats 5, Campenaerts werd 8e.

