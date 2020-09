Veldrijders zien ene cross na andere sneuvelen: derde wereldbeker-manche geschrapt

Na de wereldbekermanches van Diegem en Koksijde, heeft de organisatie van de wereldbekermanche in het Franse Besançon ook beslist dat de veldrit afgelast wordt vanwege het coronavirus.

Die veldrit stond normaal gezien gepland op 29 november maar organisator AS Bisontine vreest dat ze financieel een te zware krater zullen veroorzaken vanwege de coronamaatregelen.

"Het is een economisch probleem dat verband houdt met de opvang van het publiek. Minder toeschouwers staat gelijk aan minder inkomsten en minder verkochte consumpties. We hebben de rekening opgemaakt maar het zal niet lukken. We hebben een budget van 240.000 euro en stevenen af op een tekort van 40.000 euro. Het is een pijnlijke maar verstandige beslissing", zegt de organisatie bij de Franse krant L'Est Républicain.

"Er is in de stad Besançon veel vraag naar een dergelijk evenement. We werden goed geholpen door onze partners en zullen met elkaar blijven samenwerken. We blijven kandidaat om volgend seizoen opnieuw een wereldbekermanche te organiseren", klinkt het hoopvol.