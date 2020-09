📷 Glaasje bubbels kon er wel af bij de Belgen nadat Van Aert voor eerste WK-medaille zorgde

België zal al zeker niet met lege handen huiswaarts keren na het WK. Dank u, Wout van Aert. Zijn zilveren medaille in de tijdrit vermindert de druk en doet het vertrouwen nog oplaaien met het oog op de wegrit. Dat mocht toch al een klein beetje gevierd worden.

Wout van Aert kent het concept ondertussen al van in de Tour. Daar was het ook aan hem om een kleine speech te geven na zijn twee ritzeges. Dan moest hij ook nog de fles ontkurken en dat verliep niet altijd veilig. Geen problemen in Imola: daar was het gewoon genieten van een glaasje bubbels na zijn tweede plek op het WK tijdrijden.

Ook de andere renners van de Belgische selectie mochten delen in de vreugde. En goed naar de lens kijken, natuurlijk. De sfeer zit er zo meteen al goed in. Het kan de kansen op succes in de wegrit alleen maar ten goede komen.

Hopelijk hebben Wout en zijn maats de bubbels laten smaken. En kunnen ze zondagavond nog eens een flesje kraken als een Belg wereldkampioen op de weg wordt.