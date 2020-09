BinckBank Tour verwelkomt Belgische klassieke toppers: "Oliver kan prestatie van vorig jaar herhalen"

Terug koers op Belgische wegen deze week, met de BinckBank Tour die dinsdag in Blankeberge aanvat. Wielrenners die mikken op Vlaamse klassiekers kunnen zich in deze rittenkoers hierop voorbereiden. Wat er voor zorgt dat er ook in de BinckBank Tour wat verwacht mag worden van een enkel grote namen.

Zo brengt Lotto Soudal Philippe Gilbert aan de start, die zoals bekend de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix al op zijn palmares heeft staan. Met John Degenkolb doet nog een andere ex-winnaar van de Helleklassieker mee in de BinckBank Tour. De andere renners in de selectie van Lotto Soudal zijn Brian van Goethem, Jelle Wallays, Nikolas Maes, Gerben Thijssen en Florian Vermeersch. Lining up for the 5 day stage race 🇧🇪🇳🇱 #BinckBankTour starting tomorrow 👇 #CaptainsofCycling pic.twitter.com/FILsAW0Pu1 — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 28, 2020 De Belgische inbreng ligt bij Lotto altijd hoog, maar ook die bij AG2R mag gezien worden. De Franse formatie brengt drie Belgen aan de start: Oliver en Lawrence Naesen en Stijn Vandenbergh. De andere geselecteerden zijn de Zwitser Silvan Dillier en de Fransen Alexis Gougeard, Julien Duval en Clement Venturini. "De BinckBank Tour geeft je al een voorsmaakje van de Vlaamse klassiekers", zegt Lawrence Naesen. "Ik ben het niet gewoon om dit soort wedstrijden te rijden voor de kasseiklassiekers, maar ben blij om aan de start te staan. Vorig jaar won Oliver in Geraardsbergen en ik denk dat hij die prestatie kan herhalen. Het hele team rond hem is super gemotiveerd."