Tim Wellens mag proberen prestatie uit 2018 te evenaren of beter te doen

Voor Tim Wellens komt zijn eerste koers als speerpunt eraan sinds zijn val op training. Door die valpartij miste hij de Tour. Op het WK kwam hij ook in actie, weliswaar volledig in dienst van Van Aert. Uitkijken wat het najaar nu nog te bieden heeft voor Wellens.

In elk geval staat Tim Wellens woensdag aan de start van de Waalse Pijl. Sinds 2013 heeft Wellens al elk jaar deelgenomen aan die klassieker en daar komt dus ook dit jaar geen verandering in. Met de ervaring die hij heeft opgedaan was daar de laatste jaren telkens wel een rol voor hem weggelegd.

In de laatste drie edities reed Wellens met de twintig besten naar boven op de Muur van Hoei. Zijn beste resultaat kwam er in 2018: Wellens werd toen zevende en eindigde in dezelfde tijd als toenmalig ploegmaat Vanendert, die het podium haalde.

Wellens mag proberen dat resultaat te herhalen, of beter te doen, wat hij is toch de man die het voor Lotto Soudal zal moeten doen in deze zware wedstrijd. De andere geselecteerde renners zijn Brent Van Moer, Remy Mertz, Kobe Goossens, Frederik Frison, Stan Dewulf en Tosh Van der Sande.