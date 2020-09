Verbrugghe komt met vurige verdediging: "Wij staan wél op het podium" en "Dan was mijn kop eraf"

Het heeft niet mogen zijn voor de Belgen op het WK. Wout Van Aert botste op een te sterke Julian Alaphilippe. Bondsoach Rik Verbrugghe verdedigde achteraf de ploegtactiek.

"Wout had heel veel overschot in de sprint voor zilver", beseft Verbrugghe bij Het Nieuwsblad. "Misschien was hij wel de sterkste man in koers. Maar zo'n colletje van zestien procent ... Dat is iets voor een lichtgewicht als Alaphilippe."

Fier

"Ik ben fier op mijn selectie. Zowel tactisch als fysiek was elke Belg top. Wie zegt dat we tactisch niet goed gereden hebben, mag zelf bondscoach worden", is hij ferm richting de mogelijke criticasters na een schitterend WK.

"Hadden we gereden zoals de Spanjaarden en Italianen, dan was mijn kop eraf als bondscoach. Zij hebben hun strategie, maar hebben geen medaille. Wij staan wel op het podium", aldus nog Verbrugghe.