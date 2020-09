Volgende belangrijke afwezige in Belgische klassieker: Van Vleuten laat pols rusten en gaat niet van start

De volgende Belgische wielerklassieker moet het stellen zonder heel wat schoon volk. Van Van Vleuten mocht nu wel verwacht worden dat ze niet meteen weer op de fiets zou springen voor een zware wedstrijd. Na haar polsbreuk in de Giro Rosa wilde ze nog absoluut het WK rijden.

Dat deed ze ook en hoe! Annemiek van Vleuten pakte zowaar nog zilver. Het WK was haar grote doel en nu zal ze toch even de tijd nemen om haar pols de nodige rust te gunnen. Van Vleuten reed het WK met een witte brace rond de pols.

WAT MET LUIK-BASTENAKEN-LUIK?

Woensdag verschijnt de Europese kampioene dus niet aan de start van de Waalse Pijl. Voor haar ploeg Mitchelton-Scott scheelt het wel een slok op een borrel. De voorbije drie jaar eindigde ze in die wedstrijd telkens in de top vijf. Afwachten nu of ze zondag wel deelneemt aan Luik-Bastenaken-Luik. In die klassieker was ze vorig jaar de beste.

Voor de organisatie van de Waalse Pijl is het wel een teleurstellende dag. Naast Van Vleuten bij de dames zag het bij de mannen ex-winnaars Alaphilippe en Valverde afhaken.