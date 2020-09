"Dit is een huzarenstukje"

Normaal gezien was er op woensdag al een tijdrit in de BinckBank Tour, maar door de verscherpte coronamaatregelen in Nederland ging die niet door.

En dus moest de organisatie op zoek naar alternatieven, want ook de rit van vrijdag van Riemst naar Sittard-Geleen stond op de helling vanwege dezelfde coronamaatregelen in Nederland. Daar zal vrijdag de tijdrit nu worden georganiseerd. Heel blij "We zijn heel blij om de BinckBank Tour hiermee uit de nood te kunnen helpen. Logistiek is dit een huzarenstukje", aldus burgemeester Mark Vos van Riemst bij Sporza. "We kunnen onze gemeente op deze manier nog mooier en beter presenteren dan met de oorspronkelijke start. Iedereen zal Kanne en onze Slingerberg nu ontdekken."