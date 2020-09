Jasper Philipsen rijdt volgend seizoen voor Alpecin-Fenix: "Een stap terug? In theorie misschien"

Jasper Philipsen was gisteren de gevierde man. De 22-jarige renner won de openingsetappe van de BinckBank Tour.

Prestaties die hij vanaf volgend seizoen zal moeten verwezenlijken voor Alpecin-Fenix. "Ik zie dat absoluut niet als een stap terug. In theorie misschien wel, maar in de praktijk niet. Het project van Philip en Christoph Roodhooft heeft me overtuigd: mooie sponsors, prima materiaal en een goede ‘performance’ begeleiding. Een ploeg die nog stappen gaat zetten."

"Na de Amerikaanse cultuur bij het team van Axel Merckx (Hagens Berman Axeon, red) en de internationale mix bij UAE kom ik er in een iets meer Belgische omkadering en sfeer terecht. En ik kan een mooi programma rijden", vertelt hij aan Wielerflits.

"Of ik met Tim Merlier moet duelleren voor de plaats van eerste sprinter? Hoeveel ploegen gokken nog op één paard? Bij UAE zijn we met vier sprinters. Gaviria, Kristoff, Molano en ikzelf. Bij Alpecin-Fenix zullen we met twee zijn. Ik voorzie geen problemen."