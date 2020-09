Komt Dylan Groenewegen dit seizoen nog in actie? "We gaan het concreet bekijken"

Dylan Groenewegen herstelt momenteel nog van zijn val in de Ronde van Polen. De Nederland smakte daar hard tegen de grond, nadat hij zelf Fabio Jakobsen de hekken induwde.

Ploegleider bij Jumbo-Visma, Arthur Van Dongen, had al aangegeven dat het seizoen voor Groenewegen erop zat, maar daar komt sportief directeur Merijn Zeeman op terug.

"Het is te voorbarig om nu al te zeggen dat het seizoen van Dylan Groenewegen erop zit. We wachten nog steeds op de uitspraak van het UCI. Als zij bepalen dat hij dit seizoen nog mag rijden, dan gaan we dat concreet bekijken", aldus Zeeman aan AD.

"Momenteel is hij nog niet klaar om alweer op de fiets te kruipen. Zowel mentaal als fysiek niet", verduidelijkt Zeeman. "Er zijn niet veel mogelijkheden meer, maar op dit moment is het te voorbarig om te zeggen dat hij in 2020 nergens meer aan het vertrek staat. We zullen alles laten meewegen in de keuze wanneer hem weer ergens te laten starten."