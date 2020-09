Lotto-Soudal laat vijf renners gaan: "De jeugd is de toekomst"

Lotto-Soudal gaat de contracten van Jelle Wallays, Tosh Van der Sande, Nikolas Maes, Sander Armée en Rémy Mertz niet verlengen. De Belgische World Tour-formatie wil volop inzetten op de jeugd.

"Veel van onze Belgische en buitenlandse jonge talenten presteren momenteel goed. We rekruteren ook voor de toekomst. Als we deze renners willen rekruteren naar het eerste team én we hebben maar plek voor 27 renners, spreekt het voor zich dat we afscheid moeten nemen van enkele jongens. Dat is een jeu de balance", aldus CEO John Lelangue aan Sporza.

Ik heb sinds mijn komst bij het team in 2018 meteen gezegd dat de opleidingsploeg heel belangrijk was. Kijk maar naar Tim Wellens, Tiesj Benoot, Stan Dewulf, Harm Vanhoucke, Florian Vermeersch of Brent Van Moer."

"Als je kijkt naar de resultaten van de jonge Belgen in rittenkoersen dit vreemde seizoen, met onder anderen Henri Vandenabeele, Xandres Vervloesem of Maxim Van Gils. Er is een heel goede generatie van jonge Belgische talenten. Het is normaal dat we hen niet willen laten gaan. Ze krijgen ook aanbiedingen van WorldTour-teams als Sunweb, Jumbo-Visma of Bora-Hansgrohe."

"Zij (het U23-team, red.) zijn onze toekomst voor het seizoen 2022-2023. We willen blijven investeren in die jongere renners. Zij hebben ervaring op internationaal niveau bij de beloften en hebben al getoond dat ze de stap hoger kunnen zetten. Het jaar dat nu komt, wordt een overgangsjaar. Maar wel met een goed evenwicht tussen de ervaring en tussen de jongeren. En dat zijn vooral klimtalenten."

"Het is dezelfde redenering die we maken als met Bjorg Lambrecht. Zijn eerste twee WorldTour-jaren en nadien, in het derde jaar, was hij klaar om de overstap te zetten naar het kopmanschap. In diezelfde richting moeten we voortgaan, ook met buitenlandse talenten, zoals Andreas Kron."