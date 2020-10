Wie pakt de truien in de Giro? Dit zijn alvast onze sterren!

In de Giro d'Italia gaat het natuurlijk vanaf zaterdag vooral over de mooie roze trui, maar er zijn nog klassementen waarin het zal kletteren de komende weken.

Puntenklassement

Sinds 2014 worden ook in de Giro meer punten gegeven voor winnaars van vlakke ritten, waardoor we vooral naar de rassprinters moeten kijken voor dit klassement.

Met Démare en Gaviria staan er twee van dat kaliber aan de start in Italië, terwijl we ook Viviani niet mogen uitvlakken. En toch: Peter Sagan staat met ambities aan de start in Italië, terwijl ook Michael Matthews al een overlever bleek.

*** Sagan

** Démare - Gaviria

* Matthews - Viviani - Hodeg

Jongerenklassement

Bij de jongeren is het natuurlijk afwachten wie er volop voor zal gaan om zich drie weken te roeren. Remco Evenepoel kon je normaal gezien al opschrijven, nu zullen we naar andere namen moeten kijken.

Daarbij komen wel degelijk heel wat namen ter sprake, waarbij ook INEOS - Grenadiers zijn jeugd naar voren stuurt.

*** Vlasov

** Almeida - Knox

* Hart - Oomen - Hamilton

Bergklassement

Bij het bergklassement is het nog meer de vraag wie er vol wil voor gaan om de eindtrui te gaan pakken, gezien de moeilijkheidsgraad van de Giro dit jaar.

Masnada start altijd met ambities, maar Ciccone zal zijn titel graag willen verdedigen. Maar we mikken natuurlijk deels chauvinistisch op Belgische eindwinst.

*** De Gendt

** Ciccone - Masnada

* Yates - Vlasov - Konrad