"De vrouwen beslissen alles thuis, maar wielersponsors geven nog te weinig voor vrouwenploegen"

In Extra Time Koers op Canvas werd ook het thema vrouwenwielrennen aangesneden en dan vooral de budgetten. Want Patrick Lefevere ziet het nog altijd niet zitten om een vrouwenploeg op te starten, vooral omdat er geen budget voor is.

"Als er sponsors zijn die genoeg geld geven, dan gaat dat wel. Maar voorlopig is dat nog altijd niet zo. De vrouwen beslissen alles thuis. Welke ramen je zet, welke vloer je kiest... maar bij de sponsors is het belang van het vrouwenwielrennen nog niet doorgedrongen", zei Patrick Lefevere in de studio. "Bovendien", gaat hij verder. "De UCI pusht voor een vrouwenploeg bij elke WorldTour-ploeg. Zet bij elke huidige WorldTour-ploeg tien vrouwen... Zoveel zijn er niet hé", weet Lefevere. De Cauwer predikt rust José De Cauwer denkt dat het vrouwenwielrennen nu in de lift zit en nog onderweg is naar een hoger niveau. "Men werkt eraan maar je moet het meer tijd geven." "Nu is er wat meer aandacht voor en wat meer televisie. De sponsors zullen wel komen omdat het wordt uitgezonden op de televisie, maar niet te snel werken", vindt hij.

