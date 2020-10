Goed nieuws vanuit het ziekenhuis: Dygert mag week na zware val ziekenhuis verlaten

Een huiveringwekkend beeld donderdag tijdens het WK tijdrijden bij de vrouwen. Topfavoriete Chloé Dygert schatte haar bocht verkeerd in en viel over de balustrade. Ze liep blessurs op aan heer knie, pols en been.

Een week na haar val heeft Dygert het ziekenhuis van Bologna mogen verlaten. Ze werd daar geopereerd en mag thuis verder revalideren. Dygert was onderweg naar haar tweede wereldtitel op rij in het tijdrijden toen ze onderuit ging. Haar eerste gedachte was nog om veder te doen, tot ze haar knie zag en zichzelf realiseerde dat het niet mogelijk zou zijn. ❤️ pic.twitter.com/YC6cmW9vhQ — Chloé Dygert (@chloedygert30) October 1, 2020