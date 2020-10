Matthews wil er nog geen strijd met Sagan van maken maar verwacht wel veel: "Op WK verwachtingen overstegen"

Michael Matthews veroverde in 2017 de groene trui in de Tour. Peter Sagan deed dat al zeven keer. Dit jaar staan beiden aan de start van de Giro. Dat moet dan hét duel worden in het puntenklassement, zou je dan denken. Alhoewel.

Matthews maakt er voor aanvang van de Giro voorlopig geen doel van. "Wat het puntentrui betreft: ik wil eerst voor ritzeges gaan. In het midden van de Giro zien we dan wel hoeveel punten we hebben we hebben. Dan zien we wel wat we kunnen doen in het puntenklassement."

Het klassieke antwoord dat sprinters vaak geven, maar dat wil niet zeggen dat Matthews geen ambitie heeft. "De verwachtingen zijn hoog. We hebben al vaak samen gereden en kennen mekaar goed", verwijst de Australiër naar de samenstelling van de selectie. "Dat gaat het verschil maken. We weten wat we van mekaar mogen verwachten."

SUCCES UIT DE TOUR EVENAREN

Benieuwd of Sunweb het succes van in de Ronde van Frankrijk kan evenaren, al zal het op een andere manier moeten gebeuren. "De jongens van de Tour deden het geweldig. Nu is het aan ons, zodat we met goede herinneringen en resultaten kunnen terugblikken op de Giro."

De Sunweb-ploeg in Italië bestaat quasi uit renners die allen andere oorden opzoeken in 2021. "We hebben ons allemaal geëngageerd tot het einde van het jaar. Dat we vertrekken, geeft zelfs een boost, want we willen met een positieve noot afsluiten. We willen allemaal tonen dat we in staat zijn om te winnen."

VERTROUWEN OPGEDAAN OP WK

Van Matthews is het wel bekend dat hij ritwinst in een grote ronde in de benen heeft. In de vlakke etappes, maar ook als het wat lastiger is. "Ik heb op het WK de verwachtingen overstegen, op een parcours wat mij niet lag. Dat heeft mij veel vertrouwen gegeven", zegt hij over zijn zevende plaats in Imola. "Hopelijk kan ik met deze vorm de verwachtingen waarmaken in de Giro."