Belgisch multitalent vervoegt de ploeg van Sanne Cant

Sanne Cant krijgt een Belgische teamgenote met veel potentieel erbij. Zowel in de cross als op de weg heeft Julie De Wilde haar talent al laten zien bij de jeugd. De Wilde hoopt die lijn nu door te trekken bij de profs in het truitje van IKO-Crelan.

De Wilde heeft een profcontract getekend bij IKO-Crelan tot het einde van 2023. Meerdere WorldTour-ploegen waren in haar geïnteresseerd, maar De Wilde kiest er dus voor om in een ploeg uit eigen land aan de slag te gaan. IKO-Crelan biedt haar immers de mogelijkheid om het veldrijden en het wegwielrennen te combineren. De Wilde werd bij de junioren al meerdere keren wereldkampioene in de cross en reed vorig jaar op het WK in Yorkshire naar de zilveren medaille op de weg. EERSTE WEDSTRIJD VOOR DE PLOEG IN KRUIBEKE Op de Ethias Cross in Kruibeke zal Julie De Wilde meteen haar eerste wedstrijd afwerken in dienst van IKO-Crelan.