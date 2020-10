Britse sprinter, eerder goed voor ereplaatsen in Brussels Cycling Classic en Scheldeprijs, wint in Portugal

Het staat wat in de schaduw van de grotere wedstrijden, maar deze week is de Ronde van Portugal ook aan de gang. Als 2.1-wedstrijd toch een rittenkoers van een behoorlijk niveau. Al zijn het toch vooral renners uit Zuid-Europa die er de dienst uitmaken.

De vijfde etappe heeft voor het eerst een iets meer gekende ritwinnaar opgeleverd met de Brit Daniel McLay. Die werd destijds bij de junioren samen met Simon Yates wereldkampioen op de piste in de madison. Tijdens zijn profcarrière op de weg werd McLay onder andere zesde in de Brussels Cycling Classic (2015) en tiende in de Scheldeprijs (2017).

Nadien volgden twee jaren bij Educaton First en vanaf dit jaar rijdt hij bij Arkéa-Samsic. De Franse formatie was dus aan het feest in Águeda, de aankomstplaats van de vijfde rit, die zou uitdraaien op een massasprint. McLay spurtte sneller dan Leangel Linarez en Riccardo Minali. Leider in de Ronde van Portugal is thuisrijder Amaro Antunes.