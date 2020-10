Mathieu van der Poel slaat nog een dubbelslag in BinckBank Tour met straffe numero in slotrit

Mathieu van der Poel heeft met een magnifieke solo nog de BinckBank Tour op zijn kop gezet. Bij het ingaan van de slotetappe leek het om de eindzege een duel te worden tussen de Denen Kragh Andersen en Pedersen. Van der Poel bleef echter voorop na een aanval van ver en werd ook eindwinnaar.

In de laatste etappe van de BinckBank Tour ging het richting Geraardsbergen en was het dus afspraak op de Muur. Daar reed een ontketende Van der Poel alles en iedereen uit het wiel. Alleen: het was dan wel nog bijna vijftig kilometer tot aan de finish.

GOUDEN KILOMETER

Achter hem reageerde eerst Sénéchal, maar de Fransman werd weer ingerekend. Er ontstond een spervuur aan demarrages. Daar trok Van der Poel zich niets van aan. De Nederlander reed een minuut bij mekaar en sprokkelde ook seconden in de Gouden Kilometer.

NAGELBIJTENDE THRILLER

In de finale ging zijn voorsprong wel slinken. Ondertussen geraakte een groepje met Pedersen achterop ten opzichte van de groep Kragh Andersen. Het werd nog een nagelbijtende thriller. Kragh Andersen, Naesen, Küng en Colbrelli konden nog ei zo na naar Van der Poel toe. De Nederlandse kampioen bleef echter overeind en won de etappe. Naesen, vorig jaar de winnaar op de Vesten, werd tweede.

Het was overigens dubbel prijs voor Van der Poel: hij hield nog net voldoende voorsprong om over Kragh Andersen te wippen in het klassement en ook nog de eindzege te pakken.