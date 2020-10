Alaphilippe beseft dat hij een fout gemaakt heeft in de sprint: "Ik deed het niet bewust maar accepteer beslissing"

Alaphilippe reed een heel opmerkelijke sprint tijdens Luik-Bastenaken-Luik. Eerst hinderde hij Hirschi en Pogacar, daarna stak hij zijn handen in de lucht maar kwam Roglic als eerste over de streep.

Uiteindelijke werd de kersverse wereldkampioen gedeklasseerd naar de 5e positie, de laatste van het groepje waar hij inzat.

Alaphilippe beseft ook zelf dat hij in de fout ging in die tumultueuze sprint. "Ik startte mijn sprint vanop zo'n 200 meter maar maakte dan een fout waarvoor ik de volledige verantwoordelijkheid neem", klinkt het op de website van Deceuninck-Quick.Step.

"Ik ben me ervan bewust dat ik door mijn manoeuvre anderen in de problemen heb gebracht en wil me daarvoor verontschuldigen. Ik wil wel nog even onderstrepen dat ik het niet bewust deed om iemand te hinderen. Maar ik accepteer de beslissing van de jury en focus me op de komende wedstrijden", luidt zijn reactie.