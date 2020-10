Astana na het openingsweekend meteen onthoofd in de Giro

Zoekend naar favorieten voor de Ronde van Italië viel vooral de drietand van Astana op. Jakob Fuglsang als kopman, Vlasov en Miguel Angel Lopez als schaduwkopmannen.

Maar na amper twee etappes blijft enkel Fuglsang nog over voor Astana. Zaterdag in de tijdrit kwam Miguel Angel Lopez lelijk ten val. Hij liep geen breuken op, wel diepe snijwonden van de nadarhekken waar de Colombiaan in knalde.

Zondag moest het Russische talent Alexandr Vlasov opgeven. Vlasov werd langs de kant van de weg gespot terwijl hij aan het braken was. De Rus lijkt ziek te zijn en kon niet meer doorgaan.

Na een wisselvallige tijdrit van Fuglsang zaterdag, staat de Deen pas op plaats100. Hij heeft 1'47" achterstand op roze trui Ganna, Thomas is op 23" de beste klassementsman in de stand.