Winnares van La Course volgt Van Vleuten op in Luik-Bastenaken-Luik na boeiende tweestrijd

Wat is ze diep moeten gaan voor de overwinning, de winnares van Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen. Slechts enkele luttele seconden was het verschil tussen nummers 1 en 2. Lizzie Deignan hield haar belaagster nog net af en won na La Course dus ook 'La Doyenne'.

De goede ontsnapping in Luik-Bastenaken-Luik voor vrouwen bestond uit negen rensters. Drie Nederlandse dames waren erbij, met Pieters, Van Dijk en Vos. De Britse Deignan was een gevaarlijke klant en ook haar landgenote Barnes zat voorin. Voorts waren ook Brown, Labous, Aalerud en Reusser mee. Op dertig kilometer van de aankomst ging Deignan er alleen vandoor. De kopvrouw van Trek-Segafredo reed al snel een kleine minuut bij mekaar. Op de Cöte de la Roche-aux-Faucons ging Grace Brown solo in de achtervolging op de leidster. BROWN KOMT NET TE LAAT De Australische had nog wel wat krachten over en naderde op Deignan. Zo zat er een spannende tweestrijd aan te komen. Op drie kilometer van de finish was de kloof tussen de twee nog amper tien seconden. Brown kwam echter net te laat: Deignan hield nipt stand en mocht haar handen in de lucht steken.