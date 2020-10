🎥 Roze Ganna wilde dat de rit nog wat langer duurde: "Dan kon ik nog langer in deze trui rijden, nu Thomas steunen"

Het is al knap dat Filippo Ganna zijn roze trui heeft kunnen behouden in de etappe naar Agrigento. Hij heeft ook genoten van zijn dagje in het roze. Na de triomfen in het tijdrijden en het dragen van de leiderstrui is het nu wel zaak om de knop om te draaien.

Vooraf was het toch niet zeker of Ganna zijn trui nog een dag langer kon houden, maar dat lukte dus wel. "De klim was echt zwaar. De jongens hebben hard gereden. Aan de finish had ik echt problemen om te volgen, maar ik behoud de trui en daar ben ik tevreden mee."

Het roos dragen in de Giro: beter dan dat kan het voor een Italiaan amper worden. "Het was leuk om in het roze te rijden. Ik had graag dat de rit wat langer duurde, dan kon ik nog langer in deze trui rijden. Ik hoop 'm ooit nog eens te dragen."

🎙️ @GannaFilippo: "I keeps the Maglia Rosa and I'm very happy. From tomorrow I'll work for the team."



🎙️ @GannaFilippo: "Sono felice di aver conservato la Maglia Rosa, da domani lavorerò in supporto al team."



October 4, 2020

Ganna stapelt de laatste tijd de successen op. Vanaf nu krijgt hij wel een andere rol. De eerste bergrit komt er immers aan. "De Etna gaat zwaar worden en kan het klassement vastleggen voor de volgende dagen. Nu ga ik G (Thomas) steunen, daarvoor ben ik hier."