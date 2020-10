Knotsgekke Giro: twee topfavorieten al gelost voor eerste echte klim!

Ongelooflijke waanzin in de Giro, waar twee topfavorieten hebben moeten afhaken in de rit richting de Etna.

Geraint Thomas was onderweg gevallen en had een volledig geschaafde linkerkant, op meer dan dertig kilometer van de streep moest hij er vervolgens al af.

Thomas & Yates lossen

Toen was er nog geen enkele echte klim bedwongen, de pentes richting de Etna moesten dan nog gaan komen.

En op de eerste stroken van die lange klim was het ook meteen over en sluiten voor Simon Yates, die moest lossen toen er in de elitegroep nog een dertigtal renners reden. Bijltjesdag dus in Italië!