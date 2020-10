📷 Wout van Aert trekt vreemd gezicht na twaalfde coronatest en Twitter-account van Gent-Wevelgem speelt daar handig op in: "Hopelijk ziet je gezicht er beter uit na de passage op de Kemmelberg"

Zondag staat Gent-Wevelgem op het programma. Wout van Aert zal te zien zijn in deze klassieker, maar onze landgenoot moest zich dan wel laten testen op het coronavirus. Het was al zijn twaalfde coronatest.

Wout van Aert wil zondag schitteren in Gent-Wevelgem, maar daarvoor moest hij zich wel eerst laten testen op het coronavirus. Het was zijn twaalfde coronatest en op de GIF dat hij zelf heeft gemaakt is te zien dat hij er toch even niet goed van was.

Het Twitter-account van Gent-Wevelgem speelde er handig op in en had een hilarisch antwoord klaar op de tweet van Wout van Aert. "Hopelijk ziet jouw gezicht er zondag beter uit na de passage op de Kemmelberg."