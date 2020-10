AG2R breekt contract van de nummer vier uit vierde Girorit open: "Ereplaatsen omzetten in overwinningen"

AG2R werkt verder aan zijn ploeg voor de komende jaren. Eén van de huidige renners in de ploeg waar men wel tevreden over is, is Andrea Vendrame. De Italiaan spurtte in Villafranca Tirrena nog naar de vierde plaats, achter Démare, Sagan en Ballerini.

AG2R wist hem eind 2019 weg te lokken bij Androni Giocattoli-Sidermec. Toen ik bij AG2R kwam, voelde ik me meteen op mijn gemak. Ik had oorspronkelijk een contract voor twee jaar getekend en ik ben blij met het bewijs van vertrouwen van de sportdirecteuren. Deze contractverlenging laat me toe om kalm te blijven verderwerken." Vendrame lag dus nog onder contract tot het einde van 2022 en heeft nu een verbintenis lopen tot einde 2023. Sportieve ambities heeft hij ook nog genoeg. "Ik heb al veel ereplaatsen laten optekenen. Ik hoop die ereplaatsen te kunnen omzetten in overwinningen. En waarom niet in de Giro?" AFSLUITEN MET POSITIEVE NOOT Vorig jaar was Vendrame tweede in de derdelaatste Girorit en dit jaar was hij dus al een keer vierde. "Ik wil dit eerste seizoen bij AG2R afsluiten met een positieve noot."