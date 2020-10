Victor Campenaerts reed zich in de kijker in de derde etappe van de Giro: "Misschien kan ik zo een contract versieren bij een nieuwe ploeg"

Victor Campenaerts zat gisteren in de ontsnapping tijdens de derde etappe van de Giro. Onze landgenoot liet zich zien, maar in de kopgroep waren Jonathan Caicedo en Giovanni Visconti te sterk op de Etna en hij moest beide renners dan ook laten rijden.

Victor Campenaerts heeft zich gisteren laten zien in de rit naar de Etna. De Belg van NTT Pro Cycling had een doel in deze ontsnapping. "Ik wilde mij nog eens tonen in de hoop om een contract te versieren bij een nieuwe ploeg", vertelde Campenaerts bij Sporza.

Maar er was ook een andere reden voor zijn ontsnapping. Zo kwam Campenaerts ten val in de openingstijdrit en kwam hij dus niet in aanmerking voor de roze trui. "Ik wilde de frustraties van die tijdrit uit mijn benen rijden. Ik dacht er ook aan om eerste Belg te worden in deze rit, maar het is niet gelukt."